Условия содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо за последние несколько лет немного улучшились. Об этом рассказал журналист Кэрол Розенберг (Carol Rosenberg), чей репортаж опубликовало издание The New York Times.

В частности, заключенным позволяют гулять без цепей в двух раздельных блоках до закрытой со всех сторон площадки на открытом воздухе. Там они могут помолиться или поесть с другими. Находиться разрешается группами от шести до восьми человек. В одном из блоков заключенные самостоятельно смастерили стол для пинг-понга. Кроме того, в каждом блоке есть камера, превращенная в общую кладовую. Там есть холодильник, микроволновая печь, а также специи для еды.

Отмечается, что улучшение условий содержания помогло сократить нагрузку на работающих в тюрьме охранников. Военные следят за заключенными с помощью камер и другой техники большую часть дня.

Minval.az