Санкции США нанесли Ирану ущерб на 200 миллиардов долларов, их воздействие мешает всему миру справиться с пандемией, написал президент Ирана Хасан Роухани в письмах, направленных лидерам ряда стран.

«Борьба с этим вирусом требует скоординированных совместных действий как в регионе, так и во всем мире, с одной стороны; с другой – серьезных мер по обеспечению базовых потребностей населения, финансовой поддержке тех, кого коснулись приостановка предпринимательской деятельности, огромные траты на здравоохранение и медицину», — написал президент Ирана.

Роухани также указал, что Иран сталкивается с серьезными ограничениями, связанными с санкциями США и политикой максимального давления на Тегеран.

«Американский режим за последние годы ввел более 100 санкций против народа и правительства Ирана, внеся в санкционный список порядка 1,2 тысячи физических лиц и организацией», — добавил президент, указав, что «санкции США нанесли прямой ущерб экономике Ирана примерно на 200 миллиардов долларов меньше чем за два года».

В этой связи он призвал международное сообщество не допустить влияния антииранских санкций США на борьбу с коронавирусом, заявив, что подрыв экономики сказывается на борьбе с заболеванием и в других странах.

Minval.az