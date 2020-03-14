Киностудия Disney сообщила об остановке работы над проектами «Русалочка», «Один дома», «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо, а также «Питер Пэн и Венди» в связи с ограничениями безопасности, вызванными распространением эпидемии коронавируса.

«Несмотря на то, что на данный момент не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом на съемках в наших студиях, учитывая текущую ситуацию и в лучших интересах наших сотрудников, мы приняли решение приостановить производство некоторых наших художественных фильмов на какое-то время. Мы продолжим разбираться с текущей ситуацией и снова приступим к работе как только это будет возможно»,— говорится в официальном заявлении компании, передает издание «Gazeta.ru».

Незадолго до этого стало известно о приостановке съемок фильма Marvel «Шанг-Чи и легенда десяти колец». По совету своего врача режиссер фильма Дестин Креттон самоизолировался до получения результатов анализа на коронавирус.

«Как многие из вас знают, у Дестина, нашего режиссера, недавно произошло пополнение в семье. Он хотел бы проявить дополнительную предосторожность в связи с текущей ситуацией и решил пройти тест на коронавирус. В настоящий момент он самоизолировался по рекомендации его врача», — сообщили представители студии.

В Marvel также отметили, что пока Креттон ожидает результатов анализа будет остановлена работа только основного состава съемочной группы, в то время как вторая съемочная группа продолжит работу над съемками в соответствии со своим планом работ.

Из-за коронавируса в Disney приняли решение остановить работу над 16 пилотными проектами: «Приемный», «Большое небо», «Невесты», «Кухня Гарлема», «Домашняя экономика», «Теперь дети имеют значение», «Моя деревня», «Проспект», «Бунтарь» и другими.

Решение об остановке съемок приняли также авторы сериалов «Сверхъестественное», «Бойтесь ходячих мертвецов», «Ходячие мертвецы», «Сквозь снег», «Эйфория», «Атланта», «Фарго», «Очень странные дела», «Анатомия Грей», «Основание», «Молодой Шелдон».

«В связи с ускорением событий, связанных с коронавирусом, и из чувства предосторожности, Warner Bros. Television Group приостанавливает производство более чем 70 сериалов и пилотных проектов, которые в настоящий момент снимаются или должны были начать сниматься в ближайшее время», — говорится в заявлении одной из крупнейших кинокомпаний.

В Warner Bros. также подчеркнули, что «здоровье и безопасность сотрудников остаются главным приоритетом»:

«В такое время мы продолжим следовать советам центра по контролю за заболеваниями, а также указаниям местных властей и профессиональных врачей во всех городах, где проходят съемки».

Компания отдельно сообщила об остановке съемок сериала «Ривердейл» после того, как стало известно о контакте одного из участников съемочной группы с носителем коронавируса. Представители Warner Bros. Television не стали уточнять, идеи ли речь о ком-то из актерского состава.

«Нам стало известно, что член съемочной группы «Ривердейл», съемки которого проходят в Ванкувере, недавно вступал в контакт с человеком, сдавшим позитивные анализы на коронавирус. В настоящий момент его состояние оценивают врачи», — заявили на студии.

Все так же под вопросом остается возобновление съемки фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, которые проходят в Австралии и которым помешали новости о выявлении коронавируса у Тома Хэнкса, который должен был сняться в нескольких сценах.

Также нет новостей и о том, когда смогут продолжиться съемки седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли после того, как съемки в Венеции были приостановлены из-за эпидемии.

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