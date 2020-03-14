Планы афганского правительства освободить пленных членов радикального движения «Талибан» сорвались из-за разногласий между сторонами.

Это произошло из-за разных позиций сторон по числу подлежащих освобождению талибов, а также гарантий того, что отпущенные сразу же не возьмут в руки оружие. В правительстве утверждают, что изначально планировалось отпустить лишь часть боевиков, затем начать переговоры, а уже после — когда насилие в стране утихнет — выпустить остальных, передает портал «Lenta.ru».

«Мы готовы начать процесс в соответствии с тем, как он описан в президентском указе. Но мы никого не отпустим, если нет гарантии, что они не вернутся к боевым действиям», — заявил пресс-секретарь советника по национальной безопасности правительства Афганистана Джавид Фейсал.

В «Талибане» же заявляют, что не договаривались ни на какие дополнительные условия: по соглашению, которое движение подписало в США, власти должны освободить пять тысяч талибов до начала непосредственных переговоров.

«Наша позиция предельно ясна. Их следует освобождать без каких-либо предварительных условий, как это указано в мирном соглашении между США и талибами», — заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

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