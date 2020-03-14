Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа (Covid-19).

Ранее с 3 февраля Турция приостановила авиасообщение с Китаем, с 23 февраля — с Ираном и 29 февраля — с Ираком, Южной Кореей и Италией, передает агентство «Анадолу».

Начиная с 08:00 14 марта Турция ввела запрет на пересечение контрольно-пропускных пунктов на границах страны всем пассажирам, прибывающим из Германии, Испании, Норвегии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов.

Соответствующую директиву 13 марта подписал глава МВД республики Сулейман Сойлу по итогам совместного заседания с министром здравоохранения Фахреттином Коджа, министром юстиций Абдулхамитом Гюлем и министром транспорта и инфраструктуры Мехметом Джахитом Турханом.

Запрет будет действовать до 17 апреля 2020 года.

Помимо жителей упомянутых стран запрет распространяется на граждан третьих стран, побывавших в перечисленных государствах в течение последних 14 дней.

Согласно документу, также временно приостанавливается выезд из Турции в указанные страны. При этом каких-либо ограничений на выезд из Турции граждан Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов не предусматривается.

Все иностранные корабли при въезде в порты Турции должны предоставить списки последних 10 портов, в которых находились судна. В случае, если корабли побывали в портах Китая, Ирана, Италии, Германии, Швеции, Нидерландов, Франции, Испании, Дании, Норвегии, Бельгии, Таиланда, Японии, Южной Кореи, Гонконга и Сингапура, или перевозили граждан этих стран в течение последних 14 дней, будут предприняты необходимые меры.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

Minval.az