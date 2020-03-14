Сотни сторонников движения «желтых жилетов» вышли на субботнюю акцию протеста в Париже несмотря на коронавирус.

Согласно кадрам, опубликованным в Twitter, многочисленная толпа движется по улицам города в оцеплении правоохранителей и скандирует лозунги.

Напомним, что во Франции из-за вспышки COVID-19 запретили проведение собраний численностью более 100 человек. С 16 марта школы, ясли и университеты Франции будут временно закрыты.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал коронавирус «крупнейшим кризисом в области здравоохранения за столетие» и указал, что страна только начинает борьбу с эпидемией.



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