Военная база «Эт-Таджи» в Багдаде, где дислоцированы военнослужащие США и силы международной коалиции, второй раз за неделю подверглась ракетному обстрелу.

Об этом сообщили источники в силах безопасности Ирака, передает агентство «Анадолу».

Информация о жертвах и пострадавших не обнародована.

Однако в СМИ распространились кадры, на которых видны облака дыма над военной базой.

Ранее 11 марта база «Эт-Таджи» подверглась ракетному обстрелу, в результате погибли 2 американских и один британский военнослужащий, 12 военных получили ранения.

База «Эт-Таджи» расположена на севере иракской столицы.

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