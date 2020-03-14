Число заразившихся новым коронавирусом (COVID-19) достигло 146 314.
Как сообщает АПА, по данным Всемирной организации здравоохранения на 14 марта, из заразившихся 5442 человека умерли, 72 556 выздоровели.
Ситуация в странах Европы остается очень серьезной: в Италии, Испании, Франции и Германии число новых случаев продолжает расти. В Норвегии, Швеции, Швейцарии и Нидерландах заболеваемость тоже достаточно высокая.
В Иране и Южной Корее число новых случаев тоже растет, причем в Иране рекордно растет также смертность.
Отметим, в Азербайджане коронавирус был выявлен у 19 человек, 6 из них уже вылечились.