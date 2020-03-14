Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана был госпитализирован после положительного результата теста на коронавирус, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что состояние здоровья 77-летнего испанского политика улучшается, его подвергли наблюдению только в качестве меры предосторожности.

Агентство также сообщает, что экс-генсек НАТО присутствовал на мероприятии с нынешним министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей в понедельник.

Хавьер Солана занимал пост генерального секретаря НАТО с 1995 по 1999 год. Также он был верховным представителем Европейского союза по иностранным делам с 1999 по 2009 год и министром иностранных дел Испании при премьер-министре Фелипе Гонсалесе с 1992 по 1995 год.

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