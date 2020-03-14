Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заражён коронавирусом.

По сообщению местных СМИ, сейчас советника Хаменеи изолировали, его состояние улучшается. Другие подробности не приводятся.

Тегеран также сообщил о смерти от COVID-19 75 человек за последний день. Таким образом число погибших в стране выросло до 429. За 12 марта в Иране подтвердили 1075 новых случаев заражения COVID-19. Общее число пациентов превысило 10 тысяч. Среди заражённых оказались вице-президент Масуме Эбтекар, заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи и более 20 депутатов парламента. В стране закрыты учебные заведения, не проводятся массовые мероприятия.

Иран — третья после Китая и Италии страна, столкнувшаяся с массовыми заражениями вирусом нового типа.

Minval.az