Опытный эпидемиолог, старший советник китайского правительства по медицине Чжун Наньшань заявил на пресс-конференции, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться до июня, если другие страны серьезно отнесутся ко вспышке и примут жесткие меры.

Об этом сообщает The Straits Times.

«Мой совет: призываю все страны следовать инструкциям ВОЗ и вмешиваться в национальном масштабе. Если все страны смогут мобилизоваться, это может закончиться до июня».

По словам 83-летнего эпидемиолога, в Китае уровень повторного заражения среди тех, кто оправился от коронавируса, низкий.

Китай уже прошел пик заболеваемости – новые случаи в провинции Хубэй, где новый коронавирус впервые появился в декабре 2019 года, наконец-то стали единичными.

Представитель китайской Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг сказал, что «в целом пик эпидемии прошел для Китая» и «количество новых случаев падает».

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