Сегодня прошло первое заседание штаба, созданного в связи с угрозой коронавируса по поручению верховного руководителя Ирана Али Хамнеи.

Как сообщает Анадолу, после заседания в интервью журналистам руководитель генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мухаммед Багири сказал, что в течение 10 дней все население Ирана будет обследовано, лица с подозрением на коронавирус будут взяты под наблюдение.

По его словам, для этого будут созданы 1000 медицинских центров.

Генерал подчеркнул, что рынки, торговые центры и улицы будут опустошены в течение 24 часов.

М.Багири призвал население следовать рекомендациям Министерства здравоохранения.

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