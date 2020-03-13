Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с коронавирусом. Как пишет «Дождь», он объявил об этом в обращении из Белого дома.

Режим ЧС позволит Трампу выделить дополнительные средства из федерального бюджета на борьбу с вирусом в обход Конгресса.

12 марта Трамп временно запретил въезд в США из Европы. Речь идет об иностранцах, которые живут в Шенгенской зоне либо посещали ее в последние две недели.

Коронавирусной инфекцией нового типа заразились 138 тысяч человек во всем мире, более пяти тысяч человек погибли. В США на вечер 13 марта зафиксировано как минимум 1875 случаев, по меньшей мере 41 человек погиб.