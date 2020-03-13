Введение налога на проживание в отелях Турции могут перенести с апреля на ноябрь 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Dunya.

Как пишет издание, такое предложение озвучил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. «Туризм — наиболее уязвимый сектор экономики в ситуации с коронавирусом, необходимы меры для его поддержки. Среди них — налоговые каникулы для туркомпаний, обеспечение кредитов, а также отсрочка введения налога на проживание в отелях до конца ноября 2020 года», — сказал министр.

Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции предполагалось ввести с 1 апреля 2020 года.

Издание также сообщает, что в Турции предложили перенести открытие туристического сезона с марта на конец апреля.

«Безусловно, это принесет убытки туротрасли, но это необходимо, чтобы остановить панику из-за коронавируса. Есть вероятность, что к маю пандемию удастся взять под контроль», — цитирует газета президента Федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыра.

Представители турецкого турбизнеса считают, что из-за отсрочки туристического сезона гостиницам в стране неизбежно придется снижать цены, что отразится на их доходе.

«При поддержке государства мы сможем преодолеть этот кризис. И нам крайне важно сохранить здоровые отношения с Россией, откуда в прошлом году приехало семь миллионов туристов», — заявили представители турбизнеса.

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