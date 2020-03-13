На одном из островов Мальдивского архипелага начал работать карантин для туристов, которые могут быть заражены коронавирусом. Для карантина специально за 10 дней был построен отель, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Maldives Finest.

Туристов с подозрением на Covid-19 будут размещать на острове Виливару в 24 километрах от столицы Мале.

Медицинский персонал будет состоять из добровольцев и работать бесплатно. Финансируется люксовый карантин за счет правительства.

В отеле есть 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха. Люди, помещенные на роскошный карантин, будут иметь трехразовое питание. В каждом номере имеется большой ЖК-телевизор и полностью укомплектованный мини-бар.

Контактировать постояльцам друг с другом строго запрещено.

Minval.az