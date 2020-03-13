Более 132 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа на территории 123 стран и более 5000 погибших от данного заболевания. Такие обновлённые данные привёл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, назвав происходящее «трагической вехой».

– Европа стала эпицентром пандемии CoViD-19, с большим количеством зарегистрированных случаев и смертей, чем в остальном мире вместе взятых, не учитвая Китай. В настоящее время ежедневно (в Европе) регистрируется больше случаев, чем сообщалось в Китае в самый разгар эпидемии, – цитирует «Лайф» главу ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала её пандемией. Случаи инфицирования выявлены более чем в 110 государствах. В России вирус был обнаружен у 45 человек, семеро из них уже выписаны из больниц.

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