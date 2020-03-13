Министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салихи призвал граждан провести праздник Новруз в своих домах, чтобы не допустить «трагедии национального масштаба».

Такие меры позволят предотвратить дальнейшее распространение коронавируса нового типа (Сovid-19).

Статистика показывает, что в прошлом году 66 процентов населения Ирана поехали в путешествие во время Новруза, напомнил министр. «Если весной хотя бы половина этих людей отправятся на отдых, в стране будет национальное бедствие. Лучше остаться дома»,- отметил Салихи.

В то же время министр здравоохранения Ирана Саид Немеки сказал, что часть населения не воспринимает пандемию всерьез и также призвал граждан оставаться в своих домах.

Minval.az