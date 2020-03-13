Военные делегации Турции и России по итогам многодневных переговоров по Идлибской зоне деэскалации в Анкаре подписали текст договоренности по Сирии. Первым шагом на пути ее реализации станет совместное патрулирование 15 марта по трассе М4.

Об этом сообщил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы внесем посильный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии, сказал Акар.

По его словам, Турция и Россия будут координировать свои действия в Сирии посредством совместных координационных центров.

Глава Минобороны Турции отметил, что с северо-запада Сирии поступают позитивные сообщения о прекращении потока вынужденных переселенцев и даже возвращении сирийцев в родные дома.

«Турция выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и предприняла все необходимое в данном направлении. Российская сторона придерживается конструктивной позиции по данному вопросу», — сказал глава оборонного ведомства.

Minval.az