В Иране зафиксировано еще 85 летальных исходов в результате заболевания коронавирусом нового типа (COVID-19), сообщили в Министерстве здравоохранения Ирана.

Кроме того, выявлено 1289 новых случаев заражения коронавирусом, передает «Интерфакс».

Таким образом, по состоянию на пятницу 13 марта, общее количество зараженных в Иране составляет 11 364 человек; зафиксированы 514 случаев летального исхода. При этом 3529 человек выздоровели.

Иран наряду с Италией и Южной Кореей является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран с точки зрения угрозы коронавируса.

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