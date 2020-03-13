Союз адвокатов Турции готовит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Греции в связи с фактами насилия в отношении беженцев на границе. Об этом сообщил агентству «Анадолу» глава Союза адвокатов Турции Метин Фейзиоглу.

По его словам, турецкие адвокаты готовы помочь беженцам, пострадавшим от насилия греческих военных, подать иску в ЕСПЧ.

Фейзиоглу призвал руководство Евросоюза расследовать все факты нарушений прав человека на границе Греции с Турцией. «В Конституции Греции четко прописано, что это правовое государство, хотя последние события ставят под вопрос данный пункт основного закона»,- сказал глава союза.

По его словам, виновником гуманитарной драмы на границе Греции с Турцией, являются не только греческие власти, но и Евросоюз, где негласно поддерживают позицию Афин.

Анкару критикуют за решение открыть границы беженцам, однако не стоит забывать, что именно Брюссель не выполнил условий миграционного соглашения с Турцией от 2016 года, отметил глава Союза адвокатов Турции.

«Турецкий народ сполна выполнил все обязательства по поддержке беженцев. Мы протянули руку помощи людям, попавшим в трудное положение, тогда как в ЕС игнорировали их проблемы. Евросоюзу придется пересмотреть условия оказания помощи беженцам в свете новых условий, и призвать Асада к отказу от политики выживания двух миллионов сограждан в Идлибе»,- отметил он.

По его словам, определенные круги за рубежом привыкли при каждой возможности критиковать Анкара и замалчивать преступления Греции.

Турция располагает неопровержимыми доказательствами преступлений греческой стороны в отношении беженцев.

Власти Греции пытаются остановить поток беженцев, используя против людей напор горячей воды и дымовые шашки, напомнил он.

«Речь также идет о пытках, жестоком обращении, посягательстве на жизнь людей. Предположим, что эти беженцы скопились у границы Греции в нарушение международного права. Афинам следует поступить в соответствии с международным правом, а не принуждать полуголых людей переплывать пограничную реку Мерич», — подчеркнул он.

Фейзиоглу отметил, что вся информация о противоправных действиях греческой стороны поступает в прокуратуру северо-западной турецкой провинции Эдирне.

Ранее власти Турции заявили, что отныне не будут преграждать путь для беженцев, желающих направиться в страны ЕС.

Решение было принято в ответ на несоблюдение европейской стороной условий миграционного соглашения от 2016 года.Почти ежедневно против беженцев применяется слезоточивый газ и пластиковые пули.

За последние дни на турецко-греческой границе были убиты нескольких беженцев.

Нередки случаи, когда греческие военные раздевают догола беженцев, избивают, отбирают деньги и телефоны, а затем заставляют вернуться на турецкую территорию.

Minval.az