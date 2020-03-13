Тегеран призвал президента США Дональда Трампа отказаться от рискованных шагов в Ираке и пересмотреть свою политику в регионе. Соответствующее заявление сделал в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Господин Трамп, вместо опасных шагов и безосновательных обвинений вам лучше основательно пересмотреть присутствие и действия своих вооруженных сил в регионе», — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Мусави добавил, что «США не могут переложить на других ответственность за свое незаконное присутствие в Ираке». Таким образом представитель МИД отреагировал на заявления Трампа о причастности Ирана к атакам на силы США в регионе. По словам Мусави, эти действия были «ответом народа Ирака на убийство [американцами] иракских бойцов и военачальников».

В среду в результате обстрела базы Эт-Таджи в Ираке погибли два военнослужащих США и один — другой страны, входящей в коалицию. Кроме того, 12 военных получили ранения. Трамп возложил ответственность за атаку на Иран и поддерживаемые Тегераном шиитские группировки.

Minval.az