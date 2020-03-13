Из-за вспышки коронавируса в Европе президент Франции Эммануэль Макрон отказался от традиционного рукопожатия при встрече с королем и королевой Испании, сообщает агентство Reuters.

Вместо традиционного рукопожатия Эммануэль Макрон поздоровался с королем и королевой Испании в индийском стиле, сложив ладони перед собой и слегка поклонившись.

Первая леди Франции Бриджит Макрон, когда президент здоровался с королем Фелипе во дворе Елисейского дворца в Париже, послала воздушный поцелуй в направлении королевы Летисии.

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