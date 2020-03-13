После сильного падения мировых фондовых рынков в четверг состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 78 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes.

«На фоне того, что индекс Dow Jones показал худшее снижение с 1987 года, а опасения по коронавирусу вызвали падение мировых рынков, двадцать богатейших людей мира потеряли в общей сложности более 78 миллиардов долларов за один день», — пишет журнал.

Глава Amazon Джефф Безос, который находится на вершине списка, потерял 8 миллиардов долларов, его состояние теперь составляет 104,4 миллиарда долларов. Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал беднее на 7,7 миллиарда долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 5,7 миллиарда долларов, а состояние основателя Oracle Ларри Эллисона уменьшилось на 5,6 миллиарда долларов.

Биржи США в четверг потеряли 9,5-10% после заявления Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта. Биржи Европы также опустились — на 11-16,6%.

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