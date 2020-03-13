Решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана официально приостановлены любые поездки государственных служащих за рубеж.

В документе за подписью главы государства, опубликованном в официальном вестники правительства Resmi Gazete, привлекается внимание к угрозе эпидемии, унесшей жизни более пяти тысяч человек по всему миру. Подчеркивается отсутствие вакцины против вируса, которым заразились уже более 130 тысяч человек.

Решение принято с учетом рекомендации Научного совета по противодействию коронавирусу при Минздраве Турции в целях минимизации вероятности распространения смертельного вируса в Турции и контроля над ситуацией в стране.

По состоянию на утро 13 марта, в Турции зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

Minval.az