История — наука точная. И очень часто неудобная. В полной мере это касается истории Южного Кавказа, в том числе, вернее, прежде всего сложившихся в регионе исторических границ. Об исторической принадлежности Азербайджану и Карабаха, и тех земель, на которых расположена современная Армения, недавно вновь напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва, глава государства отметил: «После того, как я сказал в Мюнхене о Кюрекчайском мирном договоре, в Армении сейчас, знаю, зубрят этот договор. Там ясно указано, кто, когда заключил данный договор. И об армянском народе там вообще не идет речи. С одной стороны, российский генерал Цицианов, а с другой – Ибрагим хан, причем, по-русски написано Ибрагим хан «Карабахский Шушинский». Вот реальная история. Достаточно взглянуть на карты, изданные Российской империей в начале ХХ века, чтобы убедиться в том, что абсолютное большинство топонимов на нынешней территории Армении имеет азербайджанское происхождение».

А несколькими днями ранее, напомним, президент Азербайджана в ходе своей поездки в Товузский район, в числе прочего, принял участие в открытии местного Историко-краеведческого музея. Где, в числе прочего, обратил внимание на вывешенную в одном из его залов карту, как оказалось, распространения ашугского искусства, и обратил внимание на «армянские» топонимы: «Они расположены на территории Армении. Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Поэтому внесите здесь поправки. Напишите их на азербайджанском языке как есть. К примеру, не «Dilizhan», а «Dilican». Должно быть написано «Dilican». Севан – это озеро Гейча, вы написали «Goycha lake», а здесь написано «Sevan». Настоящее название реки Раздан – Зенги. Вы используйте исключительно эти слова, топонимы. Ведь все это наши древние земли».

Не то чтобы это исторические реалии стали известны только теперь. Историки знали о них, в общем-то, всегда. И не только на самом Южном Кавказе, кстати говоря.

Другое дело, что сегодня президент Азербайджана озвучивает эти несомненные исторические реалии на весьма показательном политическом фоне.

Поясним. Строго говоря, Армения — не единственный прецедент, когда историческая принадлежность тех или иных территорий не совпадает с государственной. Неизменная вот уже несколько веков граница Турции и Ирана в современном мире — скорее исключение, чем правило. Другое дело, что в том же современном, а вернее сказать, цивилизованном мире принято уважать признанные границы. Так что Голландии не придет, к примеру, в голову посягать на бельгийскую Фландрию, а Германии — требовать себе Эльзас, Лотарингию и Восточную Пруссию.

Но одно дело — цивилизованный мир. И совсем другое — Армения с ее притязаниями на азербайджанские земли. Последний пример — подготовка к намеченному в этой стране на 5 апреля референдуму, с помощью которого премьер-министр этой страны Никол Пашинян рассчитывает взять под контроль Конституционный суд. Это, конечно, информация к размышлению, стоит ли объявлять Пашиняна записным демократом и не настало ли время обратить внимание на выстраивание в Армении режима его личной диктатуры, но все же внутреннее дело Армении.

Только вот Пашинян и его команда выпустили к этому референдуму свою агитационную брошюрку под названием «Да» и с призывом поддержать поправки. На обложке красуется это самое «Да», слова «Республика Армения» и…карта Армении с «включением» оккупированных территорий Азербайджана. Такое вот «Карабах — это Армения, и точка!» в наглядно-агитационном исполнении. Нервы не выдерживают даже у армянских же экспертов, которые советуют «революционной команде» слегка притормозить и подумать о последствиях: «Эта демонстрация «патриотизма» зашкаливает даже на фоне ставших привычными популистских лозунгов и действий, которые потом придется расхлебывать гордым и негордым гражданам Армении. Ведь у нас вроде бы продолжается переговорный процесс с соседями. Но если первое лицо одной из сторон присоединяет к себе в официальном пропагандистском материале предмет спора, то о чем вообще говорить с таким «партнером по лифту» другой стороне?»

Можно, конечно, напомнить, как не «революционная команда» Никола, а ее предшественники помещали ту же карту Армении с включением оккупированных азербайджанских земель на обложку посвященного Армении раздела официального сборника Евразийской экономической комиссии. Только вот поиск хотя бы относительно адекватных персон на политическом поле сегодняшней Армении — занятие настолько неблагодарное, что очень быстро хочется вспомнить Шекспира, «Ромео и Джульетту» и пожелание «Чума на оба ваших дома!» Важно другое. Очевидный перепуг армянских экспертов — верный показатель, что в Иреване начинают осознавать, насколько изменилась ситуация и расклад сил. Не то чтобы здесь вдруг осознали, что границы в современном мире или уважают, или нет, а страна, которая начала процесс силовой перекройки чужих границ, как бы это помягче, вряд ли может рассчитывать на уважение и неприкосновенность своих. Особенно при таком зыбком историческом «бэкграунде». Просто есть еще такой фактор, как военно-силовой расклад. А еще — сирийская провинция Идлиб, где турецкая армия не очень вежливо обошлась с другим российским «подопечным» — Башаром Асадом, да так, что эксперты заговорили о первом с 2008 года военном поражении современной России. И в результате в Армении уже задумываются: а что будет завтра? Мы, живя «в стеклянном доме с временной пропиской», с упоением кидались камнями в соседей, а что будет, когда нам за это во всех смыслах «прилетит»? Можно, конечно, посоветовать не давать повод для «ответки» хотя бы в горячих новостях и даже постараться доходчиво объяснить это Пашиняну. Только вот на фоне продолжающейся оккупации азербайджанских земель, территориальных притязаний к Турции и Грузии, вооруженных провокаций и намеренных попыток срыва переговорного процесса такие меры вряд ли сработают и позволят Иревану надежно избежать военного решения, и не только со стороны Азербайджана, кстати говоря. А вот его результатом вполне может оказаться возвращение в регионе к историческим границам. Тем более что сама Армения предоставила для этого сколько угодно и поводов, и причин.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az