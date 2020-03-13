Власти Индонезии отказались от закупки 11 российских истребителей из-за давления администрации президента США Дональда Трампа. Сумма сделки составила бы $1,1 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

По имеющейся информации, американские власти пригрозили Индонезии введением санкций, если Джакарта не откажется от контракта с Россией на поставку военных самолетов, а также заключит сделку с Китаем на покупку патрульных кораблей на сумму порядка $200 млн.

Согласно данным источника, Вашингтон уже уведомил индонезийскую сторону о возможных санкциях при выполнении данного соглашения.

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