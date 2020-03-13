Сирийские военные обнаружили завод по производству кустарного оружия и боеприпасов в городе Кафр-Наха в западной части сирийского Алеппо, который недавно был освобожден от боевиков.

«Я сам родом отсюда, на этом производстве работали мои знакомые, — рассказал российским журналистам военнослужащий спецподразделения «Аль-Кудс» Хиру Али. — Когда мы отбили это место у боевиков и зашли сюда, они не узнали свой цех. Посмотрите, сколько тут разных заготовок. Они даже самодельные бронежилеты производили».

Кафр-Наха несколько лет был под контролем боевиков, здесь велись ожесточенные бои. Сборка боеприпасов была налажена в одном из ангаров, где до войны производилась гражданская продукция — печи, арматура, строительная сетка. Боевики производили здесь самодельные бомбы из газовых баллонов, которые начиняли взрывчаткой и поражающими элементами — болтами и шурупами.

Рядом, в бывшем цеху по производству ниток и пошиву женской одежды, обнаружен склад готовой продукции. В одних помещениях на полу разбросаны катушки с нитками, в других — складированы боеприпасы.

Minval.az