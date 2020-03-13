В Иране у советника президента по международным делам Али Велаяти обнаружены симптомы коронавируса, в связи с чем он был помещён на домашний карантин.

Об этом сообщает телеканал Irib.

«Согласно предписанию Велаяти был помещён на домашний карантин. Его общее состояние улучшается, в настоящее время он чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед карантином Велаяти, являющийся также руководителем тегеранской больницы имени Масиха Данешвари, вместе с другими врачами работал с пациентами. Связано ли это с обнаружением у него симптомов коронавируса, не уточняется.

Minval.az