Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад надеется, что внутриафганские переговоры закончатся в период первого этапа вывода американских войск из страны.

«Я лично надеюсь, что этот вопрос (межафганские переговоры) будет решен в течение 100 дней. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен в ходе первого этапа вывода американских войск из страны», — цитирует Халилзада «Интерфакс» со ссылкой на TOLOnews.

Подписанное 29 февраля между США и движением «Талибан» мирное соглашение предусматривает, что американские военные полностью уйдут из Афганистана в течение 14 месяцев, а в течение 135 дней их численность будет сокращена с 13 тыс до 8,6 тыс человек.

Американский дипломат подчеркнул, что уход военных США из Афганистана обусловлен рядом обстоятельств. «Мы не хотим уходить в ситуации продолжения войны в стране. Мы понимаем озабоченность людей и поэтому стараемся восстановить мир», — сказал Халилзад.

«Если же будут гарантии, что с территории Афганистана не будут исходить угрозы США и миру, если будут межафганские переговоры, которые принесут результаты, о чем мы молимся, тогда у США не будет необходимости оставаться в стране», — сказал он.

Халилзад сообщил, что представители талибов, американские дипломаты и военные встречаются в Дохе на регулярной основе для обсуждения выполнения соглашения и следующих шагов, которые следует предпринять в этом направлении.

Дипломат напомнил, что, в соответствии с соглашением, прекращение огня в Афганистане вступит в силу, как только делегации правительства и талибов сядут за стол переговоров, а по достижении политических договоренностей между ними режим прекращения огня приобретет постоянный характер.

Американский спецпредставитель также выразил готовность США содействовать освобождению правительством Афганистана пяти тысяч пленных талибов, на чем движение настаивает в качестве условия начала переговоров с Кабулом.

«Талибы хотят, чтобы правительство освободило пять тысяч из 13-14 тыс пленных членов движения в день начала переговоров в качестве меры укрепления доверия и создания благоприятной атмосферы. Мы сказали талибам, что готовы им помочь в этом», — заявил Халилзад.

Межафганские переговоры должны были стартовать 10 марта, но из-за внутриполитического кризиса в Афганистане Кабулу не удалось до сих пор сформировать единую делегацию.

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