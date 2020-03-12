Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания, сообщает официальный представитель премьера Камерон Ахмад.

По его данным, которые приводит РИА Новости, недавно супруга Трюдо вернулась из Великобритании, а минувшей ночью она почувствовала «умеренные симптомы гриппа, включая небольшой жар».

«По совету врача премьер-министр продолжает свою деятельность, следит за собой, у него симптомов нет. Тем не менее в целях предосторожности премьер-министр решил изолировать себя и работать из дома, до тех пор пока не будут получены результаты тестов Софи», — говорится в заявлении Ахмада на странице в Twitter.

Une mise à jour sur le premier ministre et Sophie. pic.twitter.com/pGKywXQ97p — Cameron Ahmad (@CameronAhmad) March 12, 2020

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.

Minval.az