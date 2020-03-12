Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.

Добавляется, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

«Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта. С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении.

Лидеры РФ и Турции подтвердили важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны, для устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки.

Путин и Эрдоган также условились и впредь поддерживать регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты.

Minval.az