Работа 43-й сессии Совета ООН по правам человека приостановлена до последующего уведомления из-за угрозы коронавируса.

Во Всемирной организации сообщили, что работа сессии, проходящей во Дворце Наций в Женеве, приостановлена с 13 марта, передает агентство «Анадолу».

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея.

Minval.az