Эксперты по обе стороны Каспия продолжают самым внимательным образом отслеживать визит в нашу страну президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как указывают официальные источники, главы Азербайджана и Туркменистана обсудили многие вопросы, представляющие взаимный интерес. Среди приоритетных направлений сотрудничества названы энергетика, транспорт и коммуникации, агропромышленный комплекс, химическая и текстильная промышленность, строительство, технологии, сфера услуг и ряд других. Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов высказались за координацию усилий в деле формирования транспортно-транзитных коридоров по линии Восток-Запад через территории двух государств и использовании портовой инфраструктуры двух стран на Каспийском море для налаживания автомобильно-паромного и железнодорожно-паромного сообщений. Отметили положительный опыт «Лазуритового пути» — транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Но, возможно, самым интригующим оказалось еще одно заявление, прозвучавшее в ходе азербайджанско-туркменского саммита. «В сфере международного энергетического сотрудничества Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной, многовариантной системы поставок энергоносителей на европейские рынки, основанной на диверсификации маршрутов, прозрачных схемах их функционирования, гарантиях надежности и безопасности, учете многосторонних интересов» — цитируют информагентства заявление Гурбангулы Бердымухамедова.

Как бы это еще не заявление о скором начале строительства Транскаспийского газопровода и присоединении Туркменистана к «Южному газовому коридору». Но, без сомнения, четко прорисованный политический «тренд».

А вот это уже серьезно. Особенно на нынешнем фоне. Напомним: идея строительства газопровода по дну Каспия из Туркменистана через Азербайджан и Грузию в Турцию возникла еще в девяностые. На Западе явно не прочь увидеть уже не идею, а «трубу», но «в поле» этот проект столкнулся со множеством препятствий. Против Транскаспийского трубопровода выступают, как известно, Россия и Иран. Вначале в качестве аргумента Кремль использовал нерешенность статуса Каспия. Теперь можно спорить, позволяют ли достигнутые договоренности Баку и Ашхабаду тянуть трубу по дну Каспия, не испрашивая на это разрешения у Москвы и Тегерана, или все же нет, но в том, что противодействие Москвы и Тегерана «транскаспийскому» проекту не стоит сбрасывать со счетов, сомнений нет. Тем более что для Москвы сегодня ставки куда выше, чем прежде. США и их союзники весьма жестко «выжимают» Москву с европейского газового рынка. Строительство трубопровода «Северный поток-2» под санкциями, и в результате оттуда уже сбегают технические суда. Доля РФ на европейском рынке снижается. Потерять еще и Туркменистан — последнее, чего хотелось бы в этой ситуации Кремлю. Напомним: еще в девяностые в Ашхабаде договорились с Москвой, «Газпром» закупал «голубое топливо» прямо у устья скважины, а затем перепродавал в Европу уже по своей трубопроводной системе. При этом «Газпром» установил грабительские условия закупки туркменского газа. В какой-то момент в Ашхабаде от сотрудничества с Россией вынуждены были в конце концов отказаться. Только вот выяснилось, что уходить некуда. В Туркменистане как бы рассматривались альтернативные варианты, но полноценного экспортного трубопровода у страны так и не появилось. И в результате в Туркменистане нарастают социальные и экономические проблемы, а «Газпром» уже заключает договора в расчете на туркменский газ и на бессмертное «а куда они из колеи, то есть из трубы, денутся?»

Но сегодня ситуация уже принципиально иная. «Газово-политическую погоду» на Каспии теперь определяет «Южный газовый коридор», ставший реальностью благодаря решимости и политической воле Азербайджана. Каспийский газ уже присутствует на рынке и Грузии, и Турции, и Европы. Что существенно меняет расклад для Туркменистана: одно дело — мечтать о проекте, который надо реализовать «от и до», и совсем другое — подключаться к уже готовой трубопроводной системе, до которой рукой подать — всего-то через Каспий. Более того, в Баку с самого начала давали понять, что поддерживают возможное участие в этом проекте Туркменистана. В поддержку «транскаспийского варианта» выступает и Брюссель. Наконец, в мире уже появились технологии использования танкеров-«газовозов», которые позволяют в принципе обойтись без «трубы». И на этом фоне переговоры Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова в Баку — это явный признак «разворота» Туркменистана к независимому газовому экспорту и участию в проекте «Южного газового коридора». Тем более что здесь все упирается в политическую волю самого Ашхабада. У которого, кстати говоря, на фоне нарастающих социальных проблем в стране все меньше времени на размышление

Нурани, политический обозреватель

Minval.az