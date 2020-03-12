Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавирус, передает Anadolu.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организацию поездок в страну после 15 апреля. Министр торговли Рухсар Пекджан, в свою очередь, пообещал перенести все проводимые в Турции международные выставки на конец апреля.

В Анкаре выразили опасения, что, учитывая ситуацию в Европе, высок риск широкого распространения заболевания в Турции.

11 марта в Турции был выявлен первый заболевший COVID-2019. Местный житель заразился во время поездки в Европу.

В тот же день, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.

Minval.az