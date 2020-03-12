Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, одобрила в среду резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана. В середине февраля инициативу утвердил Сенат американского законодательного органа.

Инициативу одобрили 227 конгрессменов, против высказались 186 законодателей, передает ТАСС.

Теперь резолюция отправляется на стол главы государства, который, как сообщил ранее Белый дом, намерен наложить на нее вето. На данный момент у демократов недостаточно голосов в контролируемой республиканцами верхней палате Конгресса, чтобы преодолеть президентское вето.

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