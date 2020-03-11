Журналисты узнали, что компания Boeing потратит по меньшей мере $18,7 млрд на решение проблем с лайнерами 737 MAX, которые были запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на CNN.

Отмечается, что из этой суммы $8,3 млрд — компенсация заказчикам. На $6,3 млрд вырастут расходы на модернизацию самолетов, $4 млрд — на их сборку после возобновления эксплуатации.

Кроме того, есть фонд из которого выплачиваются компенсации родственниками погибших в двух авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии. Его бюджет составляет $100 млн.

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