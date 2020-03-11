В связи с быстрым распространением вируса COVID-19, Европарламент в качестве меры предосторожности проведет на этой неделе лишь одно заседание.

Как передает АЗЕРТАДЖ, первоначально планировалось провести несколько заседаний в Страсбурге.

Однако ввиду распространения злосчастного вируса, Европарламент сперва постановил остаться в Брюсселе, чтобы избежать рискованные поездки. А затем было и вовсе решено провести заседание всего один раз и на этом объявить «вирусные каникулы». Ряд депутатов признал этот шаг очень рассудительным и примером для остальных. Другие же высказались, что таким образом Европарламент продемонстрировал свое бессилие перед угрозой эпидемии.

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