Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился в парламенте Турции в среду с помощником с тепловой камерой: он проверял людей, с которыми встречался президент, на повышенную температуру, что может быть связано с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Помощник отсканировал журналистов и политиков, которые толпились вокруг турецкого лидера, когда он прибыл в парламент в день, когда в Турции подтвердили первый случай коронавируса.

Позже Эрдоган сказал членам своей партии, что Турция принимает соответствующие меры для защиты всех граждан. «Ни один вирус не сильнее наших мер», — сказал он.

Помощник президента заявил, что тепловую камеру, вероятно, будут использовать и для будущих публичных выступлений Эрдогана, чтобы ограничить риск его заражения коронавирусом.

Minval.az