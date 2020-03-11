Cуд штата Нью-Йорк приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие. Об этом информирует «Лайф».
Cуд штата Нью-Йорк приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие. Об этом информирует «Лайф».
Дата: 2020/03/11 19:14
Раздел: Life-style, Мир
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