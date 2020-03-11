Саудовская Аравия не видит смысла проводить новую серию переговоров ОПЕК+ в мае-июне, заявил во вторник глава Минэнерго королевства принц Абдулазиз бен Сальман.О том, что Москва все еще «не исключает возможности» договорится с Эр-Риядом о мерах по стабилизации рынка нефти, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Но в Саудовской Аравии считают, что проводить встречу лишь для того, чтобы показать всему миру неспособность ответить на кризис, бессмысленно, заочно ответил Пескову бен Сальман. Об этом пишет Finanz.ru.

«На свободном рынке каждый производитель нефти должен демонстрировать свою конкурентоспособность, сохранять и увеличивать рыночную долю», — цитирует министра Reuters.

Начиная с апреля государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco увеличит добычу на 26% — c текущих 9,7 до рекордных 12,3 млн баррелей в день, заявил глава корпорации Амин Нассер.

Новые поставки в объеме 2,6 млн баррелей в день отправятся на экспорт с рекордными в истории скидками. Как объявила Saudi Aramcо в воскресенье, они составят 6 долларов за баррель для Азии, 7 долларов — для США и 8 долларов — для Европы, где саудовская нефть конкурирует с российским сортом Urals.

Нефть марки Arab Light — самый популярный сорт Saudi Aramco — будет доступна европейским клиентам по цене на 10,25 доллара дешевле Brent. Как минимум два крупных клиента Саудовской Аравии уже запросили на 30-50% больше поставок в апреле из-за скидок, сообщили Bloomberg источники на рынке.

Дополнительные объемы саудовской нефти придут в том числе с двух месторождений-гигантов — Khafji и Wafrа, которые были «заморожены» в 2014-15 гг. Это залежи, распложенные в так называемой «нейтральной зоне» на границе Саудовской Аравии и Кувейта.

Работа месторождений, расположенных на территории 5,7 тысяч кв км и способных давать 500 тысяч баррелей в сутки, возобновится в апреле, а нефть пойдет на экспорт. Спор об их судьбе возник к 2009 году, когда Эр-Рияд продлил концессионное соглашение с американской Chevron, предоставив ей право качать нефть до 2039 года. Кувейт заявил, что решение было принято без консультаций с ним.

Саудовско-кувейтские переговоры, которые продолжались в 2018 года, завершились урегулированием спорных вопросов, и теперь два ключевых партнера ОПЕК готовы повернуть вентили.

Возможности России в «войне объемов» на рынке нефти несопоставимо меньше. Российские нефтяники способны нарастить добычу на 200-300 тысяч баррелей в сутки, заявил во вторник глава Минэнерго Александр Новак. В перспективе прибавка может составить 500 тысяч баррелей, добавил он.

На переговорах с ОПЕК в Вене, напомним, Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии вместе снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы компенисровать спад спроса из-за эпидемии коронавируса. Глава Минфина Антон Силаунов тогда напомнил, что «саудитам нужна нефть по 80», чтобы сбалансировать бюджет, тогда как РФ проживет на резервах и с ценами около 40 долларов. Чуть ранее — в сентябре прошлого года — занимавший пост главы МЭР Максим Орешкин назвал Саудовскую Аравию «слабым звеном» на мировом рынке — таким же, как в 1980х был Советский Союз.

В грубой форме предложив Эр-Рияду спасать цены на нефть в одиночку, Россия порвала нефтяной союз, благодаря которому, по оценке Минфина, получила 10 триллионов рублей дополнительных доходов 2017-19 гг.

Одна из возможных причин этого шага — попытка разорить сланцевую отрасль США, рассуждает президент ACI Russia Сергей Романчук. Стоит полагать, что Кремль просчитал последствия и цену, которую придется заплатить, иначе это «вопиющая некомпетентность, не укладывающаяся в голове», добавляет он.

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