Азербайджан не пойдет на поклон к «сильным мира сего» — это еще раз подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва. «Cегодня в мире нет силы, способной навязать нам какое-либо решение, или что-то диктовать нам. Такой силы нет и пока я президент — не будет» — цитируют информагентства его «программное» выступление. Еще раньше, выступая с речью на открытии центра ASAN xidmət в Кюрдамире, глава государства подчеркнул: Азербайджан ни перед кем не склоняет голову и не будет склонять. В переводе: наша страна не намерена делиться своим суверенитетом ни с кем — ни с Москвой, ни с Брюсселем, ни еще с кем-нибудь (притом что желающих, будем откровенны, предостаточно). Строго говоря, такую политику Азербайджанская Республика проводит уже не первый год и не первое десятилетие. Но теперь эти заявления президента Азербайджана прозвучали на фоне показательных политических «подвижек» в России. Где Государственная дума по предложению Валентины Терешковой приняла поправку об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему переизбраться на высший пост в государстве еще по крайней мере два раза. В переводе: не будет ни смены персоналий, ни «операции «Преемник». Путин просто остается — и все. Из всех вариантов «продления полномочий» Кремль выбрал самый простой и незатейливый. В результате путинских «маневров», словно в насмешку, в России полностью «сложился паззл» под названием «поздний СССР». Где уже есть и своя «руководящая и направляющая» — «Единая Россия», свой «Афганистан» в лице Сирии и Ливии, планомерно выстраивается новый «железный занавес», пока еще трепыхается легальная оппозиция и как бы независимая пресса, но и ее, вполне возможно, скоро «прикроют». Для полноты картины не хватало только аналога позднего геронтологического Политбюро, но теперь, с продлением сроков правления Путина, восстанавливается и это.

Теоретически это, конечно, внутреннее дело России. На практике, однако, политические «подвижки» в этой стране имеют для других государств, в том числе и Азербайджана, далеко не умозрительный интерес. Россия — не только один из мировых «центров силы», чьи действия «определяют политическую погоду», но еще и соседнее государство, с огромным количеством связующих «ниточек» в политике, экономике, инвестициях, туризме и т.д. И вот в этом государстве в очередной раз отменяются надежды на скорые внутриполитические перемены и приход к власти «новых сил». Можно, конечно, долго спорить и гадать, обеспечили ли бы эти самые новые силы хотя бы уважение признанных самой же Россией границ соседних государств, но это уже теоретизирование. Пока что в Москве открыто и без затей продлевается пребывание у власти той самой «команды», которая в 2008 году совершила агрессию против Грузии, в 2014 году — против Украины, дарит Армении оружие и чей лидер Владимир Путин позволяет себе фразочки вроде «границы России нигде не заканчиваются».

Но намеренно воздержимся от внутриполитических гаданий на тему «будет ли Путин менять команду», «останется ли Лавров», «сохранит ли свой пост Мишустин» и т.д. Важно другое: как будут развиваться события дальше? И если уж совсем грубо, то удастся ли Кремлю провести «продление сроков» и избежать дестабилизации ситуации в стране? Оправдается ли бессмертное «пипл схавает»? Или…

А вот тут есть вопросы. И сомнения. Потому как слишком многое указывает: то, что произошло в Москве — это не действия по продуманному плану, а «форс-мажор» и «маневр последнего момента», который априори таит в себе куда больший риск.

В самом деле, будем реалистами: вариант с простым продлением сроков с самого начала «лежал на столе». За него, как утверждают осведомленные источники, выступали «силовики», в частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Тем не менее в Кремле продолжали искать более мягкие способы решения «проблемы 2024», не без оснований полагая, что «действовать в лоб» — это в данном случае не лучший вариант. Но…

Первым сорвался план «поглощения» Беларуси и пересадки Путина в кресло главы союзного государства— вместо планируемого «углубления интеграции» с Россией Беларусь проводит на своей территории учения «Зимний партизан» с участием военнослужащих Великобритании и переориентируется с российской нефти на азербайджанскую. А теперь, похоже, пришлось отказываться и от «переформатирования» власти в самой России или «операции «Преемник» в том или ином виде. Причем, если верить все тем же «источникам», все произошло в последний момент — на фоне внешнеполитических «неприятностей» Москвы. А это не только обрушение цен на нефть — куда более тяжелым ударом оказался Идлиб. Где турецкие ударные БПЛА разносили в щепки не только и не столько танки и «Панцири», сколько саму «славу русского оружия». В таких условиях «операцию «Преемник»», похоже, посчитали слишком рискованной. Разговоры о переформатировании власти в самой России, поиске преемника, даже в роли «зитц-президента», слишком уж раздули внутриполитические страсти. Причем если дискуссию в экспертных кругах и тем более на оппозиционных ресурсах Кремль вряд ли считал такой уж опасной для себя, то вот неизбежный рост соперничества внутри самой команды Путина — тут уже другая степень риска.

Но, возможно, избежав одной опасности, Кремль рискует попасть «из огня да в полымя». Дело не только в не самом веселом опыте соседней Армении, где вроде бы провели как по маслу пересадку Сержа Саргсяна из президентского кресла в премьерское, но очень скоро получили «шашлычную революцию» Пашиняна. Политические протесты Кремль планирует «задавить» — и, скорее всего, «задавит» — с помощью репрессий и той же «Росгвардии». Да и вряд ли у российской оппозиции хватит сил, чтобы сегодня или на будущей неделе организовать в стране полноценный «майдан». Но продолжение нынешней политики в стиле «позднего Брежнева» неизбежно приведет к росту социальных проблем, и вот задавать социальные волнения (если уж кому-то режет слух выражение «голодные бунты») будет куда труднее. И самое главное, в такой ситуации «вопросом времени» становится, к сожалению, и новое «кровавое воскресенье», и новая Знаменская площадь— массовые жертвы при подавлении очередного социального бунта, с которого начинается вооруженное восстание.

Но самое главное и самое опасное, в РФ растет риск политического террора. Причем вовсе не в «северокавказско-салафитском» исполнении. Первый звонок прозвенел 31 октября 2018 года — в приемной ФСБ в Архангельске совершил «самоподрыв» молодой анархист. В декабре 2019 года стреляли уже у здания ФСБ на Лубянке — громких подробностей в СМИ так и не просочилось, но вопросы остались. И тем более о многом заставляют задуматься нашумевшие политические расследования в современной России, будь то «Сеть» или «Новое величие». Где, при всех «запрещенных приемах» со стороны ФСБ, все же присутствует главное — готовность молодых людей решать политические проблемы с помощью оружия. И вот эту опасность очень трудно переоценить.

И вот тут уже трудно удержаться от параллелей с российскими самодержцами. Которые тоже искренне полагали, что успешно «задавили» в стране вольнодумцев, которые что-то там болтали о конституции и парламенте, но взамен получили «Народную волю», а к началу ХХ века с его тремя революциями террор практиковали многие политические партии и движения.

Стоит ли напоминать, чем это закончилось и для самой России, и для последнего «великого самодержца» Николая II?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az