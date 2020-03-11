Папа Римский Франциск в среду впервые в истории провел традиционную всеобщую аудиенцию в Ватикане посредством прямой трансляции в интернете в целях предотвращения риска заражения коронавирусом.

Видеотрансляцию выступления понтифика, которого сопровождали лишь несколько священнослужителей, вел из библиотеки Апостольского дворца информационный портал Святого престола Vatican News.

Впервые такой формат был опробован Ватиканом в минувшее воскресенье, когда папа Франциск обратился к верующим с традиционной проповедью не из окна Апостольского дворца, а через интернет. Тогда трансляция велась также на огромные видеоэкраны, установленные на площади Святого Петра. Однако во вторник ватиканские власти до 3 апреля закрыли для туристов эту площадь и сам Собор Святого Петра, и экраны во вторник уже не включили.

Глава Римско-католической церкви подчеркнул свою близость ко всем заболевшим во время эпидемии коронавируса и выразил сердечную благодарность врачам, всему медицинскому персоналу, а также волонтерам, которые в столь тяжелый момент помогают людям в борьбе с болезнью.

«Благодарю всех христиан, мужчин и женщин доброй воли, которые молятся сейчас все вместе, какой бы ни была религиозная традиция, к которой они принадлежат», — подчеркнул понтифик.

Одновременно папа Франциск вновь обратил особое внимание на тяжелые последствия вооруженного конфликта в Сирии.

«Не хотел бы, чтобы эта боль, эта эпидемия заставили нас забыть бедных сирийцев, которые страдают на границе между Грецией и Турцией. Этот народ страдает многие годы. Они должны бежать от войны, голода и болезней. Не будем забывать братьев, сестер и многих детей, которые там страдают», — сказал он.

Minval.az