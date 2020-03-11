Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что воздерживается от рукопожатий, а ограничивается приветствием на расстоянии в связи с распространением коронавируса.

«Надеемся, что Турции удастся избежать жертв от коронавируса. Никакой вирус не преодолеет наши меры. Однако мы предпочитаем пока воздерживаться от рукопожатий, обнимания, а приветствовать друг друга на расстоянии, этот метод приветствий сейчас предпочтительнее не только у нас, но и за рубежом», — сказал Эрдоган, выступая в парламенте в Анкаре.

Minval.az