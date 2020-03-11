Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi увеличит объем добывающих мощностей на 1 млн баррелей, до 13 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении компании, опубликованном на Саудовской фондовой бирже. Компания получила распоряжение от Министерства энергетики страны.

Срок исполнения этого указания не приводится. Ранее Саудовская Аравия заявила о намерении повысить нефтедобычу с апреля до 12,3 млн баррелей в сутки (+26%).

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны—участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки, а с 1 апреля никаких обязательств по сокращению добычи нефти у стран нет.

Война на рынке нефти негативно отразилась на фондовых рынках. Ведущие азиатские индексы 9 марта упали на 3–5%, европейские на открытии потеряли 6–10,5%, американские — около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились на 11–22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний.

Minval.az