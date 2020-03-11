Договоренности Турции и России по Идлибу позволили временно стабилизировать ситуацию на северо-западе Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на заседании парламентской фракции правящей Справедливости и развития.

По его словам, в отличие от предыдущих операций в Сирии, где турецкая армия боролась лишь с террористами, операция «Весенний щит» проводилась против хорошо подготовленного противника, в лице сторонников Башара Асада.

«Режим Асада понес серьезные потери, осознав, что уже не сможет безнаказанно убивать мирное население Сирии. Заявлять о долгосрочном мире в Идлибе пока рано», — сказал Эрдоган, отметив, что имеют место отдельные попытки нарушения режима прекращения огня в Сирии, передает агентство «Анадолу».

Эрдоган отметил, что пока неясно, как долго режим Башара Асада и его сторонники будут соблюдать режима прекращения огня в Идлибе.

«Нарушения режима прекращения огня, хотя и незначительные, уже фиксируются. Анкара информирует о развитии событий российскую сторону и надеется на принятие мер в соответствии с достигнутыми договоренностями», — сказал президент, отметив, то Турция внимательно отслеживает перемещение сил и сторонников режима Асада на линии соприкосновения на северо-западе Сирии.

По словам турецкого лидера, Анкара готова до конца выполнять обязательства по Сирии. Однако, если противоположная сторона попытается нарушить договоренности, удар Турции будет намного более жестким.

«Турция будет не просто отвечать на обстрелы, а нанесет намного более ощутимые удары по сторонникам Асада», — пообещал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил также, что все 12 наблюдательных пунктов ВС Турции продолжают действовать на северо-западе Сирии. Малейший удар по наблюдателям сопряжен с решительным отпором турецкой армии, сказал Эрдоган.

Minval.az