Американка, не употребляющая алкоголь, оказалась постоянно пьяной из-за редкого заболевания. Об этом сообщает Mirror.

Жительница американского города Солт-Лейк-Сити 26-летняя татуировщица Алисса Келш начала часто появляться пьяной с 2018 года. Мать девушки Брук Келш знала, что ее дочь не пьет и обеспокоилась ее здоровьем.

Девушка практически постоянно имела остекленелый взгляд, нечленороздельную речь и алкогольный запах изо рта.

Американка прошла многочисленные обследования и узнала, что у нее редкий «синдром автопивоварни». Это состояние в котором сахар и углеводы, попадающие в организм, превращаются в этанол.

Мать девушки отметила, что сначала никто не поверил диагнозу. Но поставленный диагноз объяснял почему признаки алкогольного опьянения появлялись у Келш после еды.

Врачи предположили, что причиной возникновения синдрома стали антибиотики, которые принимала американка. Девушке назначили лечение и уровень этанола в ее крови снизился.



Minval.az