Соединенные Штаты призвали власти Ирана освободить по гуманитарным соображениям американцев из тюрем, в которых зафиксирована вспышка коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

«Соединенные Штаты призывают Исламскую Республику Иран по гуманитарным соображениям немедленно освободить всех незаконно задержанных американцев, которые содержатся [в тюрьмах] в Иране. Соединенные Штаты будут возлагать на иранский режим прямую ответственность за смерти американцев. Наши меры реагирования будут решительными», — отметил шеф американской дипломатии.

По его версии, «сообщения о распространении COVID-19 в иранских тюрьмах вызывают глубокую тревогу и требуют не что иное, как полное и немедленное освобождение всех американских граждан». «Иранский режим недавно освободил 70 тыс. заключенных из-за вспышки COVID-19, продемонстрировав свою способность предоставлять помилование и проявлять милосердие. Тем не менее он продолжает несправедливо держать под стражей нескольких американских граждан без причин и обоснований», — добавил госсекретарь.

«Любая страна, рассматривающая вопрос о том, предоставлять ли Ирану гуманитарную помощь из-за COVID-19, должна стремиться к взаимному гуманитарному жесту со стороны режима: освободить всех неправомерно задержанных лиц с двойным гражданством и иностранцев. Эта просьба вполне может быть удовлетворена режимом», — заключил Помпео.

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