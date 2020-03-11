Власти Британии арестовали два особняка и апартаменты в Лондоне, которые принадлежат родственникам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом 10 марта сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered.

Особняк с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти не называли имена собственников.

По информации Би-би-си, только 10 марта судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников. Ими оказались дочь Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость за более чем $100 млн. При этом сейчас ее рыночная стоимость может быть намного выше.

Недвижимость оформлена на три офшора, которые зарегистрированы на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. Национальное агентство по борьбе с преступностью считает, что дома и квартиру купили на преступные доходы Рахата Алиева, бывшего мужа Дариги Назарбаевой. Защита семьи Назарбаева, в свою очередь, настаивает, что Алиев не имел отношения к этой недвижимости, поскольку развелся с супругой еще в 2007 году. По словам адвоката, дома и квартиру купили после 2008 года.

Недвижимость арестовали в рамках закона «О доходах неустановленного происхождения». Его приняли в 2017 году, чтобы бороться с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости. По этому закону британские власти могут арестовывать имущество людей, если те не способны объяснить источник своего богатства. Речь идет об активах стоимостью больше £50 тысяч.

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