Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину участвовать в разработке нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Об этом он сказал журналистам в самолете после визита в Брюссель. Эрдоган отметил, что такое же предложение может быть сделано США.

«Камышлы — место, где есть нефть. Есть еще месторождения в Дейр-эз-Зоре, которые эксплуатируют террористы Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Я Путину сказал: «Давайте мы объединим усилия, и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию». Путин ответил: «Возможно»»,— приводит слова Эрдогана турецкий телеканал NTV.

«Нефть, которую добывают террористы, некачественная, необработанная. Но если ее привести в хорошее состояние, то она даст шанс восстановить Сирию. И сразу будет понятно, кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя»,— сказал президент Турции.

Minval.az