Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска его страны смогли уничтожить восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в сирийском Идлибе, передает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.

Об уничтоженных самоходных ЗРПК российского производства он рассказал журналистам после того, как вернулся из поездки в бельгийский Брюссель.

«В Идлибе мы уничтожили с помощью наших боевых беспилотников восемь «Панцирей». Это очень дорогие и важные системы ПВО», — приводит агентство его слова. Турецкий лидер также заявил, что эти военные машины действуют не только в Сирии, но и в Ливии.

Minval.az